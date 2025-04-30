Беца на Радбезі ООН: Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца заявила під час засідання Ради безпеки ООН, що Україна залишається прибічником негайного, повного, беззаперечного припинення вогню, та прагнення досягти справедливого та довготривалого миру, засудивши наміри РФ обмежитися тимчасовим триденним перемир'ям.

"Україна не починала цю війну, але ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалась. Росія – це єдине джерело, причина та фундаментальна рушійна сила цієї воєнної агресії. Україна неодноразово демонструвала своє бажання дати шанс дипломатії, щоб досягнути всеосяжного, справедливого, довготривалого миру… Якщо Росія дійсно хоче зупинити війну, чому не припинити вогонь сьогодні, для чого чекати 8 травня? Ця пропозиція не має нічого спільного з миром – Росія завжди використовує День перемоги над нацизмом для пропаганди… Жодна країна не має права претендувати на ексклюзивні зусилля під час Другої світової війни… Ми цінуємо людське життя, вогонь можна припинити прямо зараз, а не тільки заради параду, щоб продовжувати вбивати українців після цього параду", - наголосила вона під час промови в ООН.

Беца заявила також, що Україна бажає миру, як ніхто інший, але не може погодитися на мир "за будь-яку ціну".

"Наша позиція по мирних переговорах лишається чіткою та послідовною – Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну. Будь-які майбутні переговори мусять дотримуватися українських червоних ліній… ми ніколи не визнаємо будь-якої тимчасово окупованої території як російської. Крим, будь-яка окупована територія лишається Україною… Ми не погодимось на будь-який іноземний диктат стосовно численності Сил оборони… Ми не погодимось на будь-яке обмеження суверенітету України… включаючи вибір союзів, до яких ми б хотіли приєднатися… Тимчасове припинення вогню не повинно привести до замороженого конфлікту… Найважливіший крок у переговорах – це негайне, повне, беззаперечне припинення вогню", - зазначила заступниця очільника зовнішньополітичного відомства.

Джерело: https://webtv.un.org/ru/asset/k1n/k1n1r5j08m