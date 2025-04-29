У Львові два підлітки загинули внаслідок падіння з балкону багатоповерхівки – поліція

Дівчина та хлопець загинули у Львові внаслідок падіння з балкона на 16 поверсі житлового будинку, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

"Попередньо встановлено, що хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку", – вказано у повідомленні поліції.

Згідно з повідомленням, поліцію про інцидент проінформували лікарі швидкої допомоги, яких викликали о 18,20 прибули на виклик на вулицю Княгині Ольги.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини. Особи загиблих встановлюють.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.