Інтерфакс-Україна
Події
20:43 29.04.2025

У Львові два підлітки загинули внаслідок падіння з балкону багатоповерхівки – поліція

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Дівчина та хлопець загинули у Львові внаслідок падіння з балкона на 16 поверсі житлового будинку, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

"Попередньо встановлено, що хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку", – вказано у повідомленні поліції.

Згідно з повідомленням, поліцію про інцидент проінформували лікарі швидкої допомоги, яких викликали о 18,20 прибули на виклик на вулицю Княгині Ольги.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини. Особи загиблих встановлюють.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Теги: #львів #загибель #підлітки

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