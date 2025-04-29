Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

Спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог назвав ідею триденного перемир'я між 8 та 11 травня, виказану Володимиром Путіним, "абсурдною".

"Триденне перемир'я, – це абсурд. Президент (Трамп – ІФ-У) хоче постійне всеосяжне припинення вогню - на суші, у повітрі, на морі, включаючи інфраструктуру – як мінімум на 30 днів, з можливістю продовження", - заявив Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

Разом з тим, Келлог заявив, що "українці дуже задоволені" своєю позицією щодо Росії, порівняв ситуацію, що склалась довкола переговорів між РФ та Україною за ситуацією останніх "100 метрів у марафоні, коли найперші кілометри даються легше, ніж останні метри.

"Це патова ситуація, вона не може буди вирішена воєнним шляхом, вона може бути вирішена дипломатичним шляхом, і українці це розуміють, і я гадаю, що це потрібно зрозуміти росіянам", - додав Келлог.