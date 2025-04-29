Інтерфакс-Україна
Події
16:36 29.04.2025

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

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Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби станом на 16:00 відбулося 75 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на покровському, лиманському та краматорському напрямках.

Так, на покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 22 атаки, 12 бойових зіткнень досі тривають.

На лиманському напрямку окупанти атакували 10 разівб дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед, ще два бойових зіткнення тривають досі.

На харківському напрямку окупанти атакували один раз, на куп’янському двічі, на сіверському Силами оборони відбита одна атака ворога.

На торецькому напрямку противник атакував один раз, на новопавлівському шість разів, одне бойове зіткнення продовжується досі. На придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На курському напрямку українські оборонці відбили шість атак росіян, ще одне бойове зіткнення триває досі.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теги: #фронт #генштаб

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