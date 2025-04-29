Інтерфакс-Україна
Події
15:24 29.04.2025

Кабмін розподілив ще 273,7 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

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Кабмін розподілив ще 273,7 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет міністрів додатково розподілив 273,7 млн грн державної субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів у 2025 році, повідомляє Міністерства освіти і науки України.

Згідно з повідомлення Міносвіти, кошти спрямують до 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку для підвезення учнів і педагогічних працівників.

Зокрема, що автобуси отримають: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

"Субвенція дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівлі будуть проведені за умов співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market, що суттєво скоротить терміни процедур", - додали в міністерстві.

Зазначається, що ця сума є частиною масштабної програми уряду, у межах якої у 2025 році передбачено 1,6 млрд грн на закупівлю понад 500 автобусів для громад. 

У Міносвіти також розповіли, що від початку року громади вже закупили 110 автобусів.

Теги: #кабмін #шкільний_автобус #бюджет

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