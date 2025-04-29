Рух транспорту через ПП "Устилуг-Зосин" з української строни може бути ускладнено з 30 квітня через ремонт - ДМС

Ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг - Зосин" з української сторони почнеться в середу, 30 квітня, через що буде частково обмежено проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску, повідомила Державна митна служба України.

"З 30 квітня 2025 року розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг - Зосин" з української сторони. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів. Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року", - йдеться в публікації у телеграм-каналі служби у вівторок.

ДМС нагадала, що раніше повідомлялось про ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, оновлення опор та під'їздів до нього з польського боку МАПП "Зосин -Устилуг". Це так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

У службі додали, що через ПП "Устилуг - Зосин" дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів - в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн - на виїзд з України. Автобуси, вантажівки масою до 7,5 тонн та порожні транспортні засоби масою понад 7,5 тонн можуть заїхати в зону митного контролю Устилугу виключно в порядку електронної черги.

Проте в’їзд легковиків відбувається в порядку живої черги.

Дізнатися про накопичення автомобілів у чергах перед ПП можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби за посиланням: https://bit.ly/3BIkNQJ.