В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

В чотирьох селах Межівської громади Дніпропетровської області оголошено примусову евакуацію родин з дітьми, повідомила селищно-територіальна громада (СТГ).

"Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25 з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті селища Межова.

Особам, що виїздитимуть, з собою необхідно взяти документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.