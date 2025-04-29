У Варшаві на трасі перекинувся автобус, серед постраждалих є українці

17 людей отримали поранення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі автобуса в ніч на вівторок на південній околиці Варшави, район Урсинув, повідомляє польське видання "Міський репортер".

"Близько 3-ї години ночі на швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві, біля виїзду на S7 у районі Урсинова, сталася серйозна аварія за участю автобуса, в якому перебувало 26 осіб. Внаслідок двох інцидентів 17 людей отримали поранення, двоє з яких перебувають у важкому стані… Чотирнадцятьох людей з автобуса доставили до лікарні, ще кількох досі лікують парамедики на місці події", - йдеться в повідомленні.

Серед пасажирів автобуса є громадяни України, Білорусі та Іспанії.

"Попередні дані свідчать про те, що водій автобуса з невідомих причин втратив керування транспортним засобом на повороті дороги, врізався в огорожу, а потім автобус перекинувся на бік і врізався у ліхтарний стовп… Під час рятувальних операцій сталася ще одна серйозна аварія. Вантажівка врізалася в бойову машину добровільної пожежної частини Давідів, яка охороняла місце інциденту. Водій вантажівки застряг у транспортному засобі та його довелося витягувати за допомогою гідравлічних інструментів. Його, водія пожежної машини та пожежника доставили до лікарні", - повідомило видання.

На місці аварії працюють 23 пожежні бригади, зокрема спеціалізовані медико-технічні рятувальні бригади, а також кілька медичних рятувальних бригад. Поліція проводить розслідування.

Авторух на місці приходи повністю заблокований і не буде відновлений ще кілька годин, йдеться у повідомленні.