Одна людина поранена внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі Києва – Кличко

Жінка постраждала внаслідок падіння уламків російського БпЛА у Деснянському районі Києва, повідомляє столичний голова Віталій Кличко у Телеграм станом на 2:23 вівторка.

"За повідомленням медиків, у Деснянському районі постраждала жінка. Їй надають допомогу на місці", - написав Кличко. Перед цим мер повідомив про пожежу в приватному будинку в цьому ж районі, та про виклик туди екстрених служб.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4525

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