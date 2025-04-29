Інтерфакс-Україна
Події
02:37 29.04.2025

Одна людина поранена внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі Києва – Кличко

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Жінка постраждала внаслідок падіння уламків російського БпЛА у Деснянському районі Києва, повідомляє столичний голова Віталій Кличко у Телеграм станом на 2:23 вівторка.

"За повідомленням медиків, у Деснянському районі постраждала жінка. Їй надають допомогу на місці", - написав Кличко. Перед цим мер повідомив про пожежу в приватному будинку в цьому ж районі, та про виклик туди екстрених служб.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4525

https://t.me/vitaliy_klitschko/4524

Теги: #київ #постраждала #атака #бпла

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