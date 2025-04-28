Інтерфакс-Україна
Події
20:39 28.04.2025

НР "Нафтогазу" призначила керівником компанії главу "Укрнафти" Корецького за результатами конкурсу

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НР "Нафтогазу" призначила керівником компанії главу "Укрнафти" Корецького за результатами конкурсу

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала новим головою правління компанії керівника ПАТ "Укрнафта" Сергія Корецького, повідомили джерела агентства.

В самій НАК та "Укрнафті" поки офіційної інформації немає, там також поки не коментують це питання.

Натомість його прокоментував народний депутат України Ярослав Железняк, назвавши це призначення "тим рідкісним випадком в чинному політичному циклі і владі, коли це гарне кадрове рішення".

Він також привітав проведення саме конкурсного відбору на посаду, організованого наглядрадою.

"Сергій показав гарний результат на "Укрнафті" і бажаю йому успіху на чолі Нафтогазу", – написав Железняк в Телеграм.

Як повідомлялося, колишній генеральний директор автозаправної мережі WOG Сергій Корецький очолив ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" на початку лисопада 2022 року.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Корецький змінив в "Укртатнафті" Павла Овчаренка 9 листопада, в "Укрнафті" Олега Геза – 10 листопада.

Сергій Корецький пройшов шлях від молодшого аналітика групи компаній "Континіум" (з 1999 року) до генерального директора компанії "Континіум" (з 2007 року). З 2013 року до кінця 2018 року розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО, після чого розпочав реалізацію власних проєктів.

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

 

Теги: #голова #нафтогаз

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