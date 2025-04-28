Сибіга: Якщо Росія дійсно хоче миру, то вона повинна припинити вогонь, не чекаючи на 9 травня

Фото: https://mfa.gov.ua/

Якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь, заявив міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів — значить, це реально, а не просто заради параду", - написав він в соцмережі Х в понеділок.

Міністр зазначив, що Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.

"І це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів", - наголосив він.