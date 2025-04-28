Ще 4 дітей врятовані з окупованих районів Херсонської області

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про порятунок чотирьох дітей та підлітків з окупованих районів Херсонської області.

"Серед врятованих — хлопець, якого окупанти примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність. На щастя, юнак разом з іншими евакуйованими дітьми вже на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - написав Прокудін в Телеграм у понеділок.

За його словами, врятували трьох хлопців та дівчинку. Найменшій дитині — 10 років, найстаршій — 17.

Голова обладміністрації також повідомив, що з початку року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.

Рятувальна місія проходила у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за підтримки благодійної організації "Save Ukraine".

Як повідомлялося, у межах ініціативи Bring Kids Back UA за весь 2024 рік вдалося повернути додому 449 дітей.