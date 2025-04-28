У Черкасах через атаку БпЛА було пошкоджено об'єкт інфраструктури - мер

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У Черкасах внаслідок російських ударів було пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер міста Анатолій Бондаренко закликав мешканців вимкнути газові прилади.

"Сьогодні Черкаси пережили тривалу атаку шахедів. На жаль, маємо пошкодження об'єкта інфраструктури. Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках", - написав Бондаренко у фейсбуці у понеділок.

За його словами, наразі працюють аварійні служби. Мер додав, що більш детальну інформацію повідомлять згодом.

Як повідомлялося, з ранку 28 квітня ворог атакував ударними БпЛА місто Черкаси. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначав про значну кількість безпілотників, що били по місту. Працювали сили ППО.