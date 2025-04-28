Сибіга заявляє про необхідність точної інформації на шляху до миру: російські наступальні дії вичерпали себе, а Україна стабілізувала лінію фронту

Фото: МЗС України

Україна хоче миру і наполегливо працює над цим разом зі Сполученими Штатами, європейськими та іншими партнерами, але цей шлях повинен базуватися на точній інформації, припущеннях і оцінках, адже російські наступальні дії здебільшого вичерпали себе, а Україна стабілізувала лінію фронту, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна хоче миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Ми ніколи не хотіли цієї війни, і ми хочемо, щоб вона закінчилася якомога швидше. Ми наполегливо працюємо разом зі Сполученими Штатами, європейськими та іншими партнерами для досягнення миру. І цей шлях повинен базуватися на точній інформації, припущеннях і оцінках", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, "загальне припущення, що Росія виграє війну, є хибним. Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювати Україну і переоцінювати Росію. Цей шаблон вже багато разів доводив свою хибність, але люди продовжують потрапляти в ту ж пастку", - наголосив він.

Так, за його словами, ситуація на фронті була і залишається напруженою та складною. Щодня українські війська протистоять жорстоким російським атакам та утримують лінію фронту проти переважаючих сил противника.

"Однак, незважаючи на величезні зусилля і ресурси, Росія не змогла прорвати фронт і не досягла стратегічного успіху на жодному з напрямків…. Насправді, російські наступальні дії минулого року і цієї зими здебільшого вичерпали себе. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту і навіть відвоювала частину території поблизу Покровська та інших районів", - конкретизував міністр закордонних справ України.

Він додав, що Росія робить лише мінімальні і надзвичайно дорогі просування на деяких ділянках, втрачаючи понад тисячу солдатів вбитими і пораненими щодня. "Це найкривавіші квадратні метри, які захопила будь-яка армія в сучасній історії", - сказав Сибіга.

За оцінкою міністра, масштаб російських втрат "був настільки високим, що Кремль був змушений звернутися за підтримкою до північнокорейського режиму. Понад 12 000 солдатів Північної Кореї були задіяні в боях у Курській області. Їх використовували як одноразовий і дешевий людський ресурс".

Він також зазначив, що Росія планувала відвоювати Курську область за кілька місяців, але не змогла цього зробити протягом майже дев'яти місяців. З нинішніми темпами просування в Донецькій області, Москві знадобиться багато років, щоб взяти все це під контроль.

"Беручи до уваги нинішні події, ніхто не повинен випускати з уваги загальну картину, яка демонструє, що повномасштабне вторгнення Росії було цілковитою катастрофою. Воно розпочалося як бліцкриг з метою знищення України і повалення її керівництва за лічені дні", - наголосив він.

"За три роки Росія втратила понад 950 000 солдатів убитими і пораненими, але з моменту вторгнення 2022 року вона не захопила жодного нового обласного центру в Україні. Єдиним був Херсон, але Україна звільнила його у 2022 році разом з більш ніж половиною окупованих територій", - додав міністр.

На тлі цих даних Сибіга навів інформацію щодо роботи українського ОПК. "Україна розширила свою оборонну промисловість у шість разів і тепер задовольняє приблизно 40% своїх військових потреб самостійно. Україна виробляє 95% безпілотників, які відповідальні за приблизно 77 000 знищених російських цілей на фронті лише в березні 2025 року. Цей показник на 10% вищий, ніж у лютому, і потужність українських безпілотників зростає з кожним тижнем. Загалом, до трьох чвертей цілей на лінії зіткнення знищуються за допомогою безпілотників".

"Ми вимагаємо тиску на Росію і чіткого посилення України, що позбавить Москву будь-яких ілюзій про те, що вона може переломити ситуацію на свою користь. Такі заходи змусять Кремль замислитися над припиненням війни, а не над її розширенням", - наголосив Сибіга.