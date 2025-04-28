Інтерфакс-Україна
Події
14:15 28.04.2025

Сибіга заявляє про необхідність точної інформації на шляху до миру: російські наступальні дії вичерпали себе, а Україна стабілізувала лінію фронту

3 хв читати
Сибіга заявляє про необхідність точної інформації на шляху до миру: російські наступальні дії вичерпали себе, а Україна стабілізувала лінію фронту
Фото: МЗС України

Україна хоче миру і наполегливо працює над цим разом зі Сполученими Штатами, європейськими та іншими партнерами, але цей шлях повинен базуватися на точній інформації, припущеннях і оцінках, адже російські наступальні дії здебільшого вичерпали себе, а Україна стабілізувала лінію фронту, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна хоче миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Ми ніколи не хотіли цієї війни, і ми хочемо, щоб вона закінчилася якомога швидше. Ми наполегливо працюємо разом зі Сполученими Штатами, європейськими та іншими партнерами для досягнення миру. І цей шлях повинен базуватися на точній інформації, припущеннях і оцінках", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, "загальне припущення, що Росія виграє війну, є хибним. Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювати Україну і переоцінювати Росію. Цей шаблон вже багато разів доводив свою хибність, але люди продовжують потрапляти в ту ж пастку", - наголосив він.

Так, за його словами, ситуація на фронті була і залишається напруженою та складною. Щодня українські війська протистоять жорстоким російським атакам та утримують лінію фронту проти переважаючих сил противника.

"Однак, незважаючи на величезні зусилля і ресурси, Росія не змогла прорвати фронт і не досягла стратегічного успіху на жодному з напрямків…. Насправді, російські наступальні дії минулого року і цієї зими здебільшого вичерпали себе. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту і навіть відвоювала частину території поблизу Покровська та інших районів", - конкретизував міністр закордонних справ України.

Він додав, що Росія робить лише мінімальні і надзвичайно дорогі просування на деяких ділянках, втрачаючи понад тисячу солдатів вбитими і пораненими щодня. "Це найкривавіші квадратні метри, які захопила будь-яка армія в сучасній історії", - сказав Сибіга.

За оцінкою міністра, масштаб російських втрат "був настільки високим, що Кремль був змушений звернутися за підтримкою до північнокорейського режиму. Понад 12 000 солдатів Північної Кореї були задіяні в боях у Курській області. Їх використовували як одноразовий і дешевий людський ресурс".

Він також зазначив, що Росія планувала відвоювати Курську область за кілька місяців, але не змогла цього зробити протягом майже дев'яти місяців. З нинішніми темпами просування в Донецькій області, Москві знадобиться багато років, щоб взяти все це під контроль.

"Беручи до уваги нинішні події, ніхто не повинен випускати з уваги загальну картину, яка демонструє, що повномасштабне вторгнення Росії було цілковитою катастрофою. Воно розпочалося як бліцкриг з метою знищення України і повалення її керівництва за лічені дні", - наголосив він.

"За три роки Росія втратила понад 950 000 солдатів убитими і пораненими, але з моменту вторгнення 2022 року вона не захопила жодного нового обласного центру в Україні. Єдиним був Херсон, але Україна звільнила його у 2022 році разом з більш ніж половиною окупованих територій", - додав міністр.

На тлі цих даних Сибіга навів інформацію щодо роботи українського ОПК. "Україна розширила свою оборонну промисловість у шість разів і тепер задовольняє приблизно 40% своїх військових потреб самостійно. Україна виробляє 95% безпілотників, які відповідальні за приблизно 77 000 знищених російських цілей на фронті лише в березні 2025 року. Цей показник на 10% вищий, ніж у лютому, і потужність українських безпілотників зростає з кожним тижнем. Загалом, до трьох чвертей цілей на лінії зіткнення знищуються за допомогою безпілотників".

"Ми вимагаємо тиску на Росію і чіткого посилення України, що позбавить Москву будь-яких ілюзій про те, що вона може переломити ситуацію на свою користь. Такі заходи змусять Кремль замислитися над припиненням війни, а не над її розширенням", - наголосив Сибіга.

Теги: #сибіга #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:37 28.04.2025
У Вашингтоні відкривають клуб для ультразаможних прихильників Трампа - Politico

У Вашингтоні відкривають клуб для ультразаможних прихильників Трампа - Politico

03:25 28.04.2025
Трамп вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму заради миру

Трамп вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму заради миру

21:41 27.04.2025
Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

18:05 27.04.2025
Волц: Угода з копалин буде укладена найближчим часом

Волц: Угода з копалин буде укладена найближчим часом

19:57 26.04.2025
США знову відклали санкції проти "дочки" Газпрому у Сербії

США знову відклали санкції проти "дочки" Газпрому у Сербії

15:33 26.04.2025
Сибіга і Барро обговорили наступні кроки у мирному процесі

Сибіга і Барро обговорили наступні кроки у мирному процесі

05:08 26.04.2025
Сибіга провів зустріч із главою МЗС Норвегії

Сибіга провів зустріч із главою МЗС Норвегії

22:52 25.04.2025
Сибіга зустрівся з главою МЗС Уругваю Лубеткіним, обговоривши підтримку України та програму BringKidsBack

Сибіга зустрівся з главою МЗС Уругваю Лубеткіним, обговоривши підтримку України та програму BringKidsBack

21:54 25.04.2025
Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі

Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі

20:32 25.04.2025
Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

ВАЖЛИВЕ

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

Україні надважливо провести уніфікацію безпілотних систем - заступник міністра оборони

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

ОСТАННЄ

Площа українського контролю в Курській області скоротилась до 29 кв км – DeepState

Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

Ексміністр культури Ткаченко поставив під сумнів законність рішень наглядової ради "Суспільного"

На фестивалі "Книжкова країна ІІІ" реалізовано книжок на 28 млн грн

Помер один із постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву 24 квітня, кількість загиблих вже 13

Сирський про БЗВП: Зосереджуємо зусилля на комплектуванні посад інструкторів

Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

На Харківщині через детонацію снаряда загинули двоє чоловіків

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА