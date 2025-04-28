В Новоекономічному Донецької області троє загиблих внаслідок ворожої атаки

Фото: Донецька ОВА

Троє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки у селищі Новоекономічне Гродівської громади Покровського району Донецької області досвіта в понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Донецької обласної прокуратури.

"28 квітня 2025 року, о 04:00, війська держави-агресора вдарили по приватному сектору селища Новоекономічне Покровського району. В результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років. Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель. Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках. Тип озброєння встановлюється. У населеному пункті пошкоджено домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, у неділю у Новоекономічному загинули двоє цивільних, п'ятеро у Донецькій області загалом.