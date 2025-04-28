Інтерфакс-Україна
Події
10:27 28.04.2025

СБУ затримала подружжя зрадників, яке на замовлення ворога готувало теракти у Дніпрі

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СБУ затримала подружжя зрадників, яке на замовлення ворога готувало теракти у Дніпрі

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала нові спроби спецслужб РФ розхитати внутрішню обстановку у Дніпрі: затримано місцеве подружжя, яке на замовлення ворога готувало теракти у прифронтовому місті.

"Щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією української спецслужби, ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.

"Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів контролювали" виконання диверсій іншою агентурою", - зазначається в повідомленні.

Так, наприклад, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники РФ, яких уже затримала СБУ. Відповідний звіт агенти месенджером направили куратору в Росію.

В СБУ уточнюють, що фігуранти – місцеве подружжя: 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному з телеграм-каналів.

"Під час обшуку у них вилучено нові СВП, замасковані у термоси та підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором", - йдеться в повідомленні відомства.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Теги: #дніпро #зрадники

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