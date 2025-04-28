Інтерфакс-Україна
Події
09:38 28.04.2025

В Черкаській області працює ППО

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В Черкаській області фіксуються, ймовірно, ударні безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Подбайте про свою безпеку!" - написав він у телеграмі у понеділок.

За 40 хвилин до цього Табурець повідомляв про підвищену небезпеку у Черкаському та Золотоніському районах у зв'язку з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. "Значна кількість у нашому напрямку", - писав він.

 

Теги: #ппо #черкаська_область

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