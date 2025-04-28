Міносвіти проводить консультації для вирішення питання формування шкільної мережі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що Міністерство освіти і науки проводить консультації для визначення шляхів вирішення питання формування мережі закладів загальної середньої освіти.

"На даний час працівниками МОН проводяться консультації з органами місцевого самоврядування, громадськістю, педагогічними працівниками закладів освіти для визначення конкретних шляхів вирішення порушених питань", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Зокрема, за словами прем'єра, Міносвіти як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, вживає заходів до врегулювання питань, які турбують освітянську та батьківську спільноти, стосовно застосування наказів № 1112 "Про затвердження порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні" та від № 1276 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки", зокрема щодо формування мережі закладів загальної середньої освіти, доступу до освіти дітей, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих і прикордонних територіях України, особливостей організації навчання за різними формами здобуття освіти для різних категорій учнів.

Як повідомлялося, 10 квітня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зберегти існуючу шкільну мережу набрала необхідну для розгляду кількість голосів.