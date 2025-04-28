Інтерфакс-Україна
Події
09:09 28.04.2025

Міносвіти проводить консультації для вирішення питання формування шкільної мережі

1 хв читати
Міносвіти проводить консультації для вирішення питання формування шкільної мережі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що Міністерство освіти і науки проводить консультації для визначення шляхів вирішення питання формування мережі закладів загальної середньої освіти.

"На даний час працівниками МОН проводяться консультації з органами місцевого самоврядування, громадськістю, педагогічними працівниками закладів освіти для визначення конкретних шляхів вирішення порушених питань", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Зокрема, за словами прем'єра, Міносвіти як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, вживає заходів до врегулювання питань, які турбують освітянську та батьківську спільноти, стосовно застосування наказів № 1112 "Про затвердження порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні" та від № 1276 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки", зокрема щодо формування мережі закладів загальної середньої освіти, доступу до освіти дітей, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих і прикордонних територіях України, особливостей організації навчання за різними формами здобуття освіти для різних категорій учнів.

Як повідомлялося, 10 квітня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зберегти існуючу шкільну мережу набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #освіта #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 25.04.2025
Міносвіти ініціює надання відстрочки від призову деяким педагогам закладів позашкільної освіти

Міносвіти ініціює надання відстрочки від призову деяким педагогам закладів позашкільної освіти

14:37 22.04.2025
Михайло Поплавський – 32 роки ректорства: епоха реформ і новаторства

Михайло Поплавський – 32 роки ректорства: епоха реформ і новаторства

17:49 17.04.2025
Шмигаль: Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи

Шмигаль: Інвестиції в освітню інфраструктуру — магістральний напрям нашої роботи

12:14 16.04.2025
Петиція до Кабміну про підвищення зарплати вчителям набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати вчителям набрала 25 тис. голосів

12:06 16.04.2025
Київська влада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду в приватних маршрутках

Київська влада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду в приватних маршрутках

19:58 15.04.2025
Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

13:20 10.04.2025
Михайло Поплавський: ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ – нова платформа для студентів

Михайло Поплавський: ОСВІТНІЙ МЕДІАХАБ – нова платформа для студентів

12:47 10.04.2025
Петиція до Кабміну про збереження шкільної мережі набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про збереження шкільної мережі набрала 25 тис. голосів

11:46 10.04.2025
"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

13:43 09.04.2025
Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

ВАЖЛИВЕ

Україні надважливо провести уніфікацію безпілотних систем - заступник міністра оборони

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 105 од. автотехніки - Генштаб

Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

ОСТАННЄ

Україні надважливо провести уніфікацію безпілотних систем - заступник міністра оборони

Януковича і начальника його охорони Кобзаря засуджено до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно

В Черкаській області працює ППО

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

Розмір плати за проставлення апостилю буде збільшено з 3 травня

Окупанти вбили п'ятьох людей в Донецькій області, ще шестеро поранені - Філашкін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало п'ять людей

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 105 од. автотехніки - Генштаб

У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА