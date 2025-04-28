Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

Президентка Європейської (ЄК) комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття народу Канади у зв'язку з трагедією у Ванкувері, де загинуло 11 людей.

"Після жорстоких подій у Ванкувері ми висловлюємо наші найглибші співчуття, солідарність та дружбу народу Канади, і особливо філіппінській громаді. Європа з вами у ці важкі часи". – написала вона в соцмережі Х.

Як повідомлялося, внаслідок наїзду автомобіля на натовп на фестивалі "Лапу Лапу" в канадському Ванкувері загинуло 11 осіб, ще десятки поранено, в тому числі важко, повідомляє Reuters із посиланням на в.о. начальника поліції Ванкувера Стіва Рая.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1916567023502397940