Інтерфакс-Україна
Події
21:08 27.04.2025

Уже понад 40 жертв в результаті вибуху в іранському порту, постраждалих більше 1 тис. - ЗМІ

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Уже понад 40 жертв в результаті вибуху в іранському порту, постраждалих більше 1 тис. - ЗМІ

Кількість жертв потужного вибуху в найбільшому комерційному порту Ірану Шахід Раджаї біля міста Бандар-Аббас, що стався 26 квітня, зросла щонайменше до 40 осіб, понад 1200 людей дістали поранення, повідомляє Reuters.

Суботній вибух стався на ділянці порту Шахід Раджаї, вибивши шибки на кілька кілометрів навколо, зірвавши металеві смуги з морських контейнерів і серйозно пошкодивши товари, що знаходилися всередині, повідомляють державні ЗМІ.

Інцидент стався в той час, коли Іран проводив третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.

За повідомленнями державних ЗМІ, станом на вечір неділі пожежі продовжували спалахувати в різних частинах постраждалого району, а гелікоптери і пожежники продовжували гасити їх.

У неділю зранку голова іранського Товариства Червоного Півмісяця повідомив державним ЗМІ, що пожежу загасили на 90%, а офіційні особи заявили, що портову діяльність відновили в непошкоджених частинах Шахід Раджаї.

Підозрюється, що причиною вибуху стали хімічні речовини в порту, але точна причина не була встановлена.

Міністерство оборони Ірану спростувало повідомлення міжнародних ЗМІ про те, що вибух може бути пов'язаний з неправильним поводженням з твердим паливом, яке використовується в ракетах. Речник міністерства заявив державному телебаченню, що ці повідомлення "узгоджуються з ворожою психологією", заявивши, що територія, на якій стався вибух, не містила жодного військового вантажу.

Агентство Associated Press із посиланням на британську охоронну фірму Ambrey повідомило, що в березні порт отримав перхлорат натрію, який використовується для приведення в рух балістичних ракет і неправильне поводження з яким могло призвести до вибуху.

Газета Financial Times повідомила в січні про відправку двох іранських суден з Китаю, що містили достатню кількість інгредієнта для приведення в рух 260 ракет середньої дальності, допомагаючи Тегерану поповнити свої запаси після прямих ракетних атак на Ізраїль у 2024 році.

Раніше повідомлялося про 28 жертв та 700 постраждалих.

 

 

Теги: #іран #вибухи #порт

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