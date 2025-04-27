У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік на в’їзд через український кордон за тиждень з 19 по 25 квітня, на якому святкували Великодень, впав на 20% – до 469 тис., а чистий притік у 82 тис. попереднього тижня змінився чистим відтоком 31 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно із ними, потік на в’їзд обвалився на 34,4% – з 334 тис. до 219 тис., тоді як на виїзд зменшився всього на 0,8% – з 252 тис. до 250 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, впала зі 132 тис. до 102 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 594 до 430.

У день Великодня, 20 квітня, пасажиропотік склав всього 38 тис., а кількість авто – 8 тис., менше було тільки на Новий рік – 26 тис. та 6 тис., тоді як у середньому ці показники складають біля 78 тис. та майже 18 тис.

Традиційно на наступні вихідні після Великодня на кордоні фіксується черги на виїзд. Як вказує Держприкордонслужба, у цю неділю, 27 квітня, станом на 18:00 на кордоні із Польщею вони були на пунктах пропуску (ПП) "Устилуг" – 45 авто, "Краківець" – 35 машин, "Угринів" – 25 авто. На кордоні із Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" в чергах стояло по 35 машин, тоді як на кордоні із Угорщиною невелика черга в 10 авто була тільки на ПП "Лужанка".

Сумарні показники перетину кордону людьми за тиждень після Великодня цього року трохи вище минулорічних, коли Великдень для православних та греко-католиків прийшовся на 5 травня: тоді за подібні сім днів з України виїхало 248 тис. та в'їхало 198 тис. людей, потік машин становив 111 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого зафіксований чистий притік 54 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті знову оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 17 квітня 2025 року оцінювалась в 6,358 млн, а загалом у світі - у 6,918 млн, що на 15 тис. менше, ніж на 20 березня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 25.04 45 28 36 31 18 106 24.04 42 27 33 29 18 71 23.04 44 28 34 30 17 51 22.04 42 27 32 28 16 55 21.04 29 18 23 20 11 28 20.04 19 12 19 16 8 43 19.04 29 18 42 37 14 76 18.04 40 24 52 45 18 93 17.04 38 22 49 43 19 80 16.04 35 20 45 40 19 78 15.04 33 20 38 34 18 78 14.04 32 20 45 41 18 79 13.04 34 20 55 49 20 90 12.04 40 23 50 45 20 96

Дані: Держприкордонслужба