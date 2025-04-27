У тиждень Великодня пасажиропотік зменшився на 20% - дані Держприкордонслужби
Пасажиропотік на в’їзд через український кордон за тиждень з 19 по 25 квітня, на якому святкували Великодень, впав на 20% – до 469 тис., а чистий притік у 82 тис. попереднього тижня змінився чистим відтоком 31 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.
Згідно із ними, потік на в’їзд обвалився на 34,4% – з 334 тис. до 219 тис., тоді як на виїзд зменшився всього на 0,8% – з 252 тис. до 250 тис.
Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, впала зі 132 тис. до 102 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 594 до 430.
У день Великодня, 20 квітня, пасажиропотік склав всього 38 тис., а кількість авто – 8 тис., менше було тільки на Новий рік – 26 тис. та 6 тис., тоді як у середньому ці показники складають біля 78 тис. та майже 18 тис.
Традиційно на наступні вихідні після Великодня на кордоні фіксується черги на виїзд. Як вказує Держприкордонслужба, у цю неділю, 27 квітня, станом на 18:00 на кордоні із Польщею вони були на пунктах пропуску (ПП) "Устилуг" – 45 авто, "Краківець" – 35 машин, "Угринів" – 25 авто. На кордоні із Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" в чергах стояло по 35 машин, тоді як на кордоні із Угорщиною невелика черга в 10 авто була тільки на ПП "Лужанка".
Сумарні показники перетину кордону людьми за тиждень після Великодня цього року трохи вище минулорічних, коли Великдень для православних та греко-католиків прийшовся на 5 травня: тоді за подібні сім днів з України виїхало 248 тис. та в'їхало 198 тис. людей, потік машин становив 111 тис.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого зафіксований чистий притік 54 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у квітневому інфляційному звіті знову оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 17 квітня 2025 року оцінювалась в 6,358 млн, а загалом у світі - у 6,918 млн, що на 15 тис. менше, ніж на 20 березня.
У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець минулого року, 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Перетини західного кордону України, тис.:
|
Дата
|
з України
|
у т.ч. у Польщу
|
в Україну
|
у т.ч. українці
|
кількість авто
|
гуманіт. авто, шт
|
25.04
|
45
|
28
|
36
|
31
|
18
|
106
|
24.04
|
42
|
27
|
33
|
29
|
18
|
71
|
23.04
|
44
|
28
|
34
|
30
|
17
|
51
|
22.04
|
42
|
27
|
32
|
28
|
16
|
55
|
21.04
|
29
|
18
|
23
|
20
|
11
|
28
|
20.04
|
19
|
12
|
19
|
16
|
8
|
43
|
19.04
|
29
|
18
|
42
|
37
|
14
|
76
|
18.04
|
40
|
24
|
52
|
45
|
18
|
93
|
17.04
|
38
|
22
|
49
|
43
|
19
|
80
|
16.04
|
35
|
20
|
45
|
40
|
19
|
78
|
15.04
|
33
|
20
|
38
|
34
|
18
|
78
|
14.04
|
32
|
20
|
45
|
41
|
18
|
79
|
13.04
|
34
|
20
|
55
|
49
|
20
|
90
|
12.04
|
40
|
23
|
50
|
45
|
20
|
96
Дані: Держприкордонслужба