Інтерфакс-Україна
Події
17:48 27.04.2025

Єврокомісар з питань оборони вважає, що заборона вступу України до НАТО полегшує Росії планування агресії

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Єврокомісар з питань оборони вважає, що заборона вступу України до НАТО полегшує Росії планування агресії
Фото: LRT nuotr.

Комісар Європейського Союзу з оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що заборона на вступ України до НАТО полегшує Росії планування наступної агресії.

"Росія вимагає "ніякого НАТО" для України. Не тому, що вона боїться антиросійського наступу НАТО з української території, а тому, що вона боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії. "Ні-НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", - написав він у соцмережі Х у неділю.

Теги: #нато #україна #єврокомісар #заборона

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