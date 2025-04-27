Інтерфакс-Україна
Події
15:10 27.04.2025

Українська ППО за тиждень знищила 841 повітряну ціль

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Українська ППО за тиждень знищила 841 повітряну ціль

Протягом тижня, з 21 по 27 квітня, протиповітряною обороною Сил оборони знищено 841 повітряну ціль, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України в телеграм-каналі.

Серед знищених цілей - 31 крилата ракета Х-101/Х-55СМ; 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 6 крилатих ракет "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 442 ударних БпЛА типу Shahed; 114 розвідувальних БпЛА; 237 БпЛА інших типів

Крім того, авіацією Повітряних сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття та близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

Теги: #ппо #тиждень #статистика

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