Інтерфакс-Україна
Події
14:34 27.04.2025

Троє цивільних загинуло, четверо зазнали поранень у Костянтинівці через бомбардування

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Троє цивільних загинуло, четверо зазнали поранень у Костянтинівці через бомбардування
Фото: Донецька ОВА

Через бомбардування окупантів у Костянтинівці Донецькій області загинули троє цивільних, ще четверо людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Нові жертви у Костянтинівці: 3 загиблих, 4 поранених. Сьогодні зранку росіяни вже скинули на місто дві керовані авіабомби, поцілили у приватний сектор", - написав він у телеграмі у неділю.

Філашкін повідомив, що через бомбардування пошкоджено 21 приватний будинок і 2 автомобілі. 

Теги: #бомбардування #костянтинівка

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