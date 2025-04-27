Троє цивільних загинуло, четверо зазнали поранень у Костянтинівці через бомбардування

Фото: Донецька ОВА

Через бомбардування окупантів у Костянтинівці Донецькій області загинули троє цивільних, ще четверо людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Нові жертви у Костянтинівці: 3 загиблих, 4 поранених. Сьогодні зранку росіяни вже скинули на місто дві керовані авіабомби, поцілили у приватний сектор", - написав він у телеграмі у неділю.

Філашкін повідомив, що через бомбардування пошкоджено 21 приватний будинок і 2 автомобілі.