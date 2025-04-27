14:34 27.04.2025
Троє цивільних загинуло, четверо зазнали поранень у Костянтинівці через бомбардування
Фото: Донецька ОВА
Через бомбардування окупантів у Костянтинівці Донецькій області загинули троє цивільних, ще четверо людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Нові жертви у Костянтинівці: 3 загиблих, 4 поранених. Сьогодні зранку росіяни вже скинули на місто дві керовані авіабомби, поцілили у приватний сектор", - написав він у телеграмі у неділю.
Філашкін повідомив, що через бомбардування пошкоджено 21 приватний будинок і 2 автомобілі.