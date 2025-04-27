В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

У понеділок в Україні без опадів, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у північних, східних та центральних областях заморозки у повітрі 0-3°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в понеділок без опадів, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки у повітрі 0-2°; температура вдень 13-15° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 28 квітня найвища температура вдень була 28,9° в 2012р., найнижча вночі 1,0° морозу в 1902р.

У вівторок, 29 квітня, в Україні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у східних областях й в повітрі 0-3°; температура вдень 14-19° тепла, на сході та південному сході країни 11-16°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 15-17° тепла.