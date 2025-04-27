27 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1159 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1159 RUSSIAN AGRESSION

27 квітня відзначають Всесвітній день поріднених міст, Всесвітній день графічного дизайну, День азбуки Морзе, Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття, День народження памперсів.

Національне свято Королівства Нідерландів. День Короля.

Національне свято Південно-Африканської Республіки. День Свободи (1994).

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського.

У католиків - Неділя Божого Милосердя.

Всесвітній день поріднених міст

Відзначається щорічно, в останню неділю квітня, відповідно до рішення Всесвітньої федерації поріднених міст (ВФПМ).

Подію започаткували у 1963 році.

Після закінчення Другої світової, 28 квітня 1957 року, у Франції створили Всесвітню федерацію поріднених міст – неурядову організацію, яка підтримує ідею міст-побратимів, тобто встановлення доброзичливих відносин між населеними пунктами, непідлеглих політиці. Зараз федерація об’єднує більш ніж 3500 міст по усій планеті.

Метою Дня поріднених міст є збереження дипломатичних добросусідських зв’язків між країнами, залучення до мирного співіснування.

У Києві нині понад 70 міст-побратимів. У воєнний час вони проявили себе дійсно по-братерськи. Надавали допомогу і підтримку в тих потребах, які є у столиці України.

Всесвітній день графічного дизайну

27 квітня щорічно відзначається Всесвітній день графічного дизайну, який водночас є професійним святом для людей однієї з найбільш креативних професій та засобом для підвищення обізнаності суспільства щодо важливої ролі графічного дизайну в сучасному світі.

День азбуки Морзе

27 квітня 1791 р. народився американський винахідник Семюел Морзе, який впровадив спосіб передачі інформації за допомогою крапок і тире. Тому в цю дату весь світ святкує День азбуки Морзе.

День народження памперсів

27 квітня 1965 року в США компанія Procter & Gamble отримала патент на одноразові підгузки. Саме цей день вважається днем народження памперсів.

Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття

Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття – це щорічна подія, яка проводиться 27 квітня. Головна мета - підвищення обізнаності про проблеми та виклики, з якими стикаються люди та сім’ї, які використовували донорське зачаття для народження дітей.

День порятунку морських ссавців

День порятунку морських ссавців відзначається щорічно 27 квітня. Це день, присвячений вшануванню людей та організацій, які присвячують своє життя порятунку та реабілітації морських ссавців. Ця подія також нагадує про виклики, з якими стикаються ці чудові створіння внаслідок людської діяльності та змін у навколишньому середовищі.

Всесвітній день дизайну

Всесвітній день дизайну відзначається щорічно 27 квітня, цей день є глобальним нагадуванням про невід'ємну роль дизайну в нашому повсякденному житті. Це день визнання впливу дизайну на соціальний, економічний і культурний розвиток та відзначення внеску дизайнерів у всьому світі.

Цього дня народилися:

1920 - Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу;

1966 - В'ячеслав Олійник, український борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України;

1977 - Василь Мельников, молодший сержант Збройних сил України. Герой України;

1978 - Олег Тимченко, український хокеїст;

1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор;

2001 — Леонід Бутусін, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Ще цього дня:

1950 - Велика Британія визнала державу Ізраїль;

1961 - Велика Британія визнала незалежність Сьєрра-Леоне;

1965 - У США запатентовані підгузки "Памперс";

1981 - Компанія "Xerox" анонсувала вихід інформаційної системи "STAR 8010", першого масового комп'ютера з мишкою і графічним інтерфейсом. Система мала 385 КБ оперативної пам'яті, вінчестер на 40 МБайт, комплектувалась монітором і могла працювати в локальних мережах;

1992 - Рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ;

1995 - День заснування Державного казначейства (скарбниці) України;

1997 - У Техасі військове угрупування під назвою "Республіка Техас", захопило двох заручників і умовою їх звільнення поставило надання незалежності від США штату Техас. Наступного дня заручники були звільнені, а керівники групи Річард Макларен та Роберт Отто згодом були засуджені до 99-и і 50-и років ув'язнення;

2001 - Прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку;

2005 - Свій перший політ здійснив авіалайнер "Airbus A380";

2012 - Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

Церковне свято:

Стефан, ігумен Печерський і єпископ Володимиро-Волинський, жив у XI столітті. У Києво-Печерському монастирі він прийняв чернечий постриг і був улюбленим учнем ігумена Лаври, преподобного Феодосія Печерського. Перед смертю Феодосія ченці попросили призначити ігуменом саме Стефана.

1078 року ігумен Стефан пішов із Лаври і заснував новий монастир на честь Пресвятої Богородиці - Кловський, який довгий час процвітав, але в середині XIII століття його зруйнували орди Батия. В 1901 році Стефана поставили єпископом міста Володимир-Волинський. Він доклав чимало зусиль і навернув до християнської віри багато жителів Волині. Також єпископ Стефан брав участь у перенесенні мощей преподобного Феодосія - з печери до монастиря.

Неділя Божого Милосердя

Неділя Божого Милосердя — це день у Католицькій Церкві, який святкує послання милосердя та прощення, яким Ісус Христос поділився зі своїми послідовниками.

Цей день відзначається в наступну неділю після Великодня і був встановлений Папою Іваном Павлом ІІ у 2000 році.

Іменини: Георгій, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія.