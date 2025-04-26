Зеленський провів переговори з Державним секретарем Ватикану

Президент України Володимир Зеленський провів у Ватикані переговори з Державним секретарем Ватикану, кардиналом П’єтро Пароліном, про що повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Зустрівся із Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Особливу увагу під час нашої розмови приділили шляху до справедливого й тривалого миру та зусиллям України, США і Європи для встановлення повного, безумовного припинення вогню. Дякую за підтримку права України на самозахист і принципу, що країні-жертві не можуть нав’язувати умови миру", - написав Зеленський у Телеграм.

"Розраховуємо, що Святий Престол і надалі допомагатиме об’єднувати міжнародні зусилля для досягнення миру, повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених", - додав президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14001