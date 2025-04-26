Президент України Володимир Зеленський провів у Ватикані зустріч з головою Єпископської конференції Італії, кардиналом Маттео Дзуппі, про що повідомив у власному телеграм-каналі.

"Для нас сьогодні дуже важливо бути в Італії та обʼєднатися з усім світом. Ми вдячні за допомогу Україні з боку Ватикану в поверненні незаконно депортованих та переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час нашої зустрічі з кардиналом Маттео Дзуппі", - написав Зеленський у Телеграм.

"Найголовніше для нашої держави – повернути всіх наших людей, більше життя додому, до близьких, до рідних. Є дуже багато дітей, які утримуються поза їхнею волею на території Росії. Ми хочемо повернути їх додому й тому саме по таку допомогу знову звертаємось до Ватикану", зазначив Зеленський.