Інтерфакс-Україна
Події
21:42 26.04.2025

Зеленський провів у Ватикані зустріч з головою Єпископської конференції Італії

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Зеленський провів у Ватикані зустріч з головою Єпископської конференції Італії

Президент України Володимир Зеленський провів у Ватикані зустріч з головою Єпископської конференції Італії, кардиналом Маттео Дзуппі, про що повідомив у власному телеграм-каналі.

"Для нас сьогодні дуже важливо бути в Італії та обʼєднатися з усім світом. Ми вдячні за допомогу Україні з боку Ватикану в поверненні незаконно депортованих та переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час нашої зустрічі з кардиналом Маттео Дзуппі", - написав Зеленський у Телеграм.

"Найголовніше для нашої держави – повернути всіх наших людей, більше життя додому, до близьких, до рідних. Є дуже багато дітей, які утримуються поза їхнею волею на території Росії. Ми хочемо повернути їх додому й тому саме по таку допомогу знову звертаємось до Ватикану", зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #переговори #зеленський #ватикан

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