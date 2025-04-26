Україна та НАТО визначили пріоритети роботи JATEC – Генштаб

Засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (Joint Analysis, Training And Education Centre, JATEC) відбулося у Києві, повідомили в телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ в суботу.

Участь у засіданні взяли голова Старшої наглядової ради і помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга та представники Міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна (Joint Analysis, Training And Education Centre, JATEC).

Сторони обговорили стратегічні питання діяльності JATEC та реалізацію попередніх завдань. "Безперечно, головна кінцева мета будь-яких проєктів – це справедливий мир та міцна безпека України. У розвитку JATEC зацікавлена і Україна, і НАТО. Результати роботи Спільного центру корисні для обох сторін", - цитує телеграм-канал ГШ ЗСУ заступника міністра оборони України Сергія Боєва.

"Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол наголосив на важливості спільної роботи над розробкою засобів протидії ворожим FPV-дронам на оптоволокні, що стане темою наступного NATO Innovation Challenge. За результатами попереднього хакатону, під час якого команди пропонували засоби протидії ворожим КАБам, вже відбувається тестування та випробування пропозицій в бойових умовах", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус сказав, що проведення зустрічі в Києві не лише підкреслило важливість JATEC, але й демонструє постійну та непохитну підтримку України з боку НАТО.

"Україна та НАТО стають ближчими, щоб розвивати взаємодію та спільні зусилля в кількох сферах, включаючи стійкість, захист цивільних осіб та нові технології. Наша діяльність у рамках JATEC демонструє спільне зобов’язання як Альянсу, так і України швидко та спільно виконувати поставлені завдання", - зазначив помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус.

JATEC аналізує важливі уроки, отримані на полі бою в Україні та є першою цивільно-військовою організацією, спільно керованою НАТО та Україною. Із моменту свого відкриття в лютому 2025 року Центр вже реалізував свої перші проекти, зосереджені на протиповітряній обороні, захисті критичної інфраструктури, а також стійкості та тотальній обороні.