Керівництво УЧХ обговорило з колегами із Британії спільні проєкти

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Керівництво української та британської організацій Червоного Хреста обговорили спільні проєкти та посилення взаємодії.

"Днями Україну з робочим візитом відвідала генеральна директорка Британського Червоного Хреста Беатріс Бутсана-Сіта. Під час візиту відбулася робоча зустріч із генеральним директором Українського Червоного Хреста Максимом Доценком. Сторони обговорили ключові напрямки гуманітарного реагування, спільні проєкти та подальше посилення взаємодії, зокрема у сферах реагування на надзвичайні ситуації, підтримки населення та розвитку стійкості громад", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Делегація Британського Червоного Хреста відвідала Київську та Чернігівську обласні організації УЧХ. Гості ознайомилися з діяльністю команд УЧХ у регіонах, дізналися про основні напрями роботи та виклики, з якими щодня стикаються волонтери й працівники організації. Вони також поспілкувалися з отримувачами допомоги та стали свідками, як підтримка партнерів втілюється у реальні зміни в житті людей.

Представники Британського Червоного Хреста також побачили руйнування, спричинені російськими повітряними атаками у Києві та Чернігові. На місці одного з недавніх ударів по житловій забудові столиці делегація поспілкувалася з командою загону швидкого реагування УЧХ, яка брала участь у рятувальних роботах, а також із представником ДСНС України.