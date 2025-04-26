Кількість поранених через ворожі обстріли Донеччини зросла до 8 людей - прокуратура

Кількість поранених внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині у суботу збільшилась до восьми людей, повідомила обласна прокуратура.

"На Донеччині троє загиблих та восьмеро поранених внаслідок атак окупантів. За процесуального керівництва Костянтинівської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у суботу у телеграмі.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та сімох постраждалих.

Прокуратура навела подробиці подій суботи, 26 квітня 2025 року. Об 11:35 окупанти скинули 3 авіабомби на Костянтинівку. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 41-річний цивільний. Отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення, перелом ребер та рвані рани жінка 60 років та 50-річний місцевий житель.

Вже о 12:18 населений пункт знову опинився під прицілом військ держави-агресора. Загинув 45-річний містянин. Крім того, поранено подружню пару віком 52 й 56 років і громадянина 56 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Ворог обстріляв місто "ФАБ-250" з УМПК.

Повідомляється, що окупанти також атакували Покровський район, завдавши удару поблизу села Новоекономічне. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік. Також дістали тілесні ушкодження водій легкової автівки та двоє пасажирів. Потерпілим віком від 40 до 64 років, які зазнали контузій і осколкових поранень, надано медичну допомогу.