Інтерфакс-Україна
Події
05:08 26.04.2025

Сибіга провів зустріч із главою МЗС Норвегії

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України у пʼятницю.

"Завжди приємно зустрітися з моїм норвезьким колегою та другом Еспеном Бартом Ейде", – зазначив Сибіга.

Під час переговорів сторони обговорили питання зміцнення обороноздатності та стійкості України.

"Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та нещодавні масовані повітряні атаки Росії проти України. Ми скоординували наступні кроки та дипломатичну діяльність для досягнення справедливого і тривалого миру", – повідомив глава МЗС України Сибіга.

Він також висловив вдячність Норвегії та її народу: "за справді непохитну солідарність і важливу практичну підтримку".

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/mzs-andrij-sibiga-proviv-zustrich-z-ministrom-zakordonnyh-sprav-norvegiyi-espenom-bartom-ejde

Теги: #мзс #сибіга #норвегія

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