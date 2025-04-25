Сибіга зустрівся з главою МЗС Уругваю Лубеткіним, обговоривши підтримку України та програму BringKidsBack

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Уругваю Маріо Лубеткіним у Римі, під час якої обговорили підтримку суверенітету України та гуманітарні ініціативи, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Я мав теплу і змістовну зустріч з моїм уругвайським колегою Маріо Лубеткіним у Римі. Україна цінує підтримку Уругваєм нашого суверенітету та територіальної цілісності", – зазначив Сибіга.

Міністр поінформував Лубеткіна про ситуацію на фронті, підтримку лютневої резолюції ООН та незаконну депортацію українських дітей, обговоривши реалізацію програми BringKidsBack. Також було обговорено відкриття українського посольства в Монтевідео для зміцнення двосторонніх зв’язків.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-zustrich-z-ministrom-zakordonnih-sprav-urugvayu-mario-lubetkinim