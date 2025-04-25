Україна та Італія активізують співпрацю для залучення інвестицій та підтримки українського бізнесу — Свириденко

Україна та Італія розширюють економічну співпрацю з акцентом на підготовку до Ukraine Recovery Conference (URC-2025), спільні інвестиційні проєкти та підтримку українського бізнесу, зокрема за кордоном, написала перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко в Фейсбук.

"Ми хочемо, щоб український бізнес мав більше можливостей — і всередині країни, і за її межами. Італія готова допомагати у цьому", — зазначила вона.

У межах переговорів з Віце-прем’єр-міністром — Міністром підприємництва та "Made in Italy" Адольфо Урсо, обговорювалась підготовка до URC-2025, створення Європейського приватного інвестиційного фонду, запуск нових двосторонніх програм, а також можливість фінансування окремих проєктів через італійську експортно-кредитну агенцію SACE.

"Ми бачимо Італію не просто як співорганізатора URC-2025, а як лідера у залученні інвестицій до України. І вже сьогодні робимо конкретні кроки", — наголосила Свириденко.

Крім того, українська сторона запропонувала запустити програму SIMEST для підтримки українського бізнесу за прикладом Швейцарії. Зараз українські підприємці вже можуть отримати пільгові кредити та гранти у межах ініціативи на 500 млн євро.

Під час зустрічі обговорювали також можливість використання італійського устаткування для посилення української промисловості. За підсумками переговорів сторони готуватимуть окрему програму для цього напрямку.

"Італійські компанії вже зацікавлені в інвестиціях в Україну. Наше завдання — перетворити цей інтерес на сталі партнерства", —написала віцепрем’єр – міністр.

Серед ключових пропозицій — укладення міжурядової угоди для стимулювання приватного сектору за прикладом вже чинних угод з Францією, Швейцарією, Південною Кореєю та Великою Британією.

"Вдячні італійській робочій групі та Спеціальному посланнику за їхню активну роботу в підготовці URC-2025. Впевнена, що наша спільна робота підтримає український бізнес та дасть максимально практичні результати для відновлення України", — підсумувала Свириденко.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EnmNtgHbE/