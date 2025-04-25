Інтерфакс-Україна
Події
21:54 25.04.2025

Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі

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Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вшанував Папу Франциска у базиліці Святого Петра у Ватикані.

"Завтра українська делегація візьме участь у поминальній месі на площі Святого Петра, щоб разом з віруючими з усього світу віддати останню шану Папі Франциску", - написав він у соцмережі Х у п’ятницю.

У межах візиту Сибіга також зустрівся з єдиним українським кардиналом, владикою Миколою Бичком, який братиме участь у конклаві. Він подякував кардиналу за його служіння на австралійському континенті та підтримку української громади.

"Я подякував йому за його віддану місію на австралійському континенті та за підтримку української громади", – зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україна разом із партнерами прагне зміцнювати міжнародну підтримку та допомагати співвітчизникам у всьому світі.

 

 

Теги: #сибіга #ватикан

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