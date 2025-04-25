Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

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Глава МЗС України Андрій Сибіга прибув у Рим, де зустрівся з сенаторами та депутатами італійського парламенту і привітав їх з Днем визволення Італії.

"Я наголосив на важливості парламентського виміру у нашій двосторонній співпраці з Італією", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Україна високо цінує позицію всіх депутатів та сенаторів, які голосують на підтримку України в італійському парламенті, в тому числі щодо надання військово-технічної допомоги.

"Дякую за нашу змістовну зустріч, шановні Філіппо Сенсі, Маріанно Мадіа, Андреа Казу, Олено Бонетті, Карле Тайбі, Піно Біккеллі та Лучано Нобілі, а також за ваш внесок у зміцнення України на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру", – зазначив глава МЗС України.

Раніше у п‘ятницю президент України Володимир Зеленський відзначив важливість того, щоб Україна була присутня на церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Римі, і якщо він сам не встигне приїхати на церемонію, тоді Україна буде представлена на рівні міністра закордонних справ Андрія Сибіги та першої леді Олени Зеленської.

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться 26 квітня.