Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Посадовці України та інших європейських країн на переговорах у Лондоні надали американській стороні в середу власні пропозиції щодо припинення війни РФ проти України.

Як повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, запропонований проєкт рамкової угоди між РФ та Україною складається з чотирьох розділів: припинення вогню, гарантії безпеки для України, територія та економіка.

"Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню. Територіальні переговори вестимуться від лінії контролю. Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею. Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою", - йдеться у розділі "територія".

Розділ "економіка" передбачає виконання США та Україною двосторонньої угоди про економічну співпрацю та видобуток корисних копалин, а також повну реконструкцію та фінансову компенсацію України через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки РФ не компенсує збитки Україні.

"Санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово послаблені після досягнення сталого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди (snapback)", - йдеться в тексті проєкту угоди.

Щодо гарантій безпеки, то документом передбачається, що "Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, подібна до статті 5), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО". "Жодних обмежень щодо Збройних сил України. Державами-гарантами будуть спеціальні європейські країни та країни, які бажають це зробити. Жодних обмежень щодо присутності, озброєння та операцій дружніх іноземних сил на території України. Україна прагне вступу до ЄС", - йдеться в документі.

Проєкт насамперед передбачає зобов'язання до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі. "Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повноцінної мирної угоди. Моніторинг припинення вогню, очолюваний США та підтриманий третіми країнами", - йдеться в розділі " припинення вогню".

Також передбачається, що РФ повинна безумовно повернути всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, обміняти усіх військовополонених за принципом "всіх на всіх", а також звільнити всіх цивільних полонених.

Як повідомлялося, версія угоди щодо припинення війни РФ в Україні, яку представив європейським чиновникам представник США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня, включає в себе заборону на вступ України до НАТО.

Текстом передбачено постійне припинення вогню і негайний початок переговорів між Україною та Росією щодо технічного впровадження. При цьому Україна отримує гарантії безпеки. Гарантами виступлять спеціально обрана група європейських держав та бажаючі не європейські держави. Україні пропонується відмовитись від прагнень до членства в НАТО, але дозволяється працювати над вступом до Європейського Союзу.

США де-юре визнають контроль РФ над Кримом і де-факто визнають контроль РФ над Луганською областю, частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Україна поверне територію в Харківській області і відновить контроль над Запорізькою атомною електростанцією через адміністрування станції з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою. Україна також матиме безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

США та Україна виконуватимуть угоду про економічне співробітництво та корисні копалини. При цьому Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово.

Згідно проєктом США, санкції проти РФ, які були накладені внаслідок війни з 2014 року, будуть зняті. Передбачено також американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості.

Представлені умови є остаточною пропозицією від США для обох сторін.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона запропонувала під час робочої зустрічі у Лондоні свої відповіді на пропозиції США, зокрема, щодо контингенту і формату захисту, як це передбачає 5-та стаття договору Північноатлантичного союзу.

МЗС України оголосило три принципові позиції України щодо мирного плану: принципове невизнання Україною Криму чи інших українських територій російськими, відсутність обмеження Збройних сил і оборонної промисловості та військової допомоги від партнерів. Крім того, Україна не визнає права жодної третьої держави блокувати вступ України до НАТО чи ЄС.