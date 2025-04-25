Інтерфакс-Україна
Події
19:23 25.04.2025

Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

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Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський відзначає важливість того, щоб Україна була присутня на церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Римі, і якщо він сам не встигне приїхати на церемонію, тоді Україна буде представлена на рівні міністра закордонних справ Андрія Сибіги та першої леді Олени Зеленської.

"Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Він також повідомив, що у нього сьогодні заплановано кілька військових засідань, а також Ставка.

"Є кілька закритих питань щодо цього удару (російського удару в ніч на 24 квітня - ІФ-У) і щодо відповідних кроків України. Я не знаю, скільки це буде йти. Якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній (на церемонії прощання з Папою Римським - ІФ-У), тому що я вже сказав, що це важливо для України", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 21 квітня у Ватикані оголосили про смерть 88-річного Папи Римського Франциска. Тіло Папи Франциска 23 квітня перенесли до собору Святого Петра у Ватикані для прощання, яке триватиме три дні. У середу й четвер базиліка була відчинена до опівночі. Похорон Папи Римського Франциска відбудеться 26 квітня.

Раніше планувалось, що президент Володимир Зеленський поїде на прощання із Папою Франциском. Втім, після обстрілу України в ніч на 24 квітня він скоротив частину візиту до ПАР та заявив, що повертається до Києва.

25 квітня речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що українська делегація візьме участь у заходах з прощання з Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня, зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга вже прямує до Рима.

Теги: #візит #зеленський #ватикан

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