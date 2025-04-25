Інтерфакс-Україна
Події
17:41 25.04.2025

Сибіга обговорив з генсеком Ради Європи прогрес у створенні Спецтрибуналу зі злочину агресії проти України

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Сибіга обговорив з генсеком Ради Європи прогрес у створенні Спецтрибуналу зі злочину агресії проти України
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України провів розмову з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

"Під час нашої розмови з генеральним секретарем Берсе я подякував Раді Європи за її центральну роль у створенні Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України. Україна високо цінує особисте керівництво генерального секретаря щодо забезпечення правосуддя для України та притягнення Росії до відповідальності", - написав Сибіга в соцмережі Х.

"Основна група досягла значного прогресу, і тепер, об'єднавши зусилля, ми маємо зробити останні кроки щодо створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи. Я вдячний усім нашим партнерам у цьому історичному процесі. Справедливість – наша спільна мета", - додав він за результатами розмови.

Теги: #берсе #сибіга

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