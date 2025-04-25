Інтерфакс-Україна
Події
15:07 25.04.2025

МЗС: робота над остаточним узгодженням тексту угоди про копалини може зайняти час, але хочемо зробити це якомога швидше

1 хв читати
МЗС: робота над остаточним узгодженням тексту угоди про копалини може зайняти час, але хочемо зробити це якомога швидше

Україна працює з американською стороною над остаточним узгодженням тексту угоди про корисні копалини і хоче зробити це якомога швидше, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми працюємо з американською стороною над остаточним узгодженням тексту. Це може зайняти час, але ми хочемо зробити це якомога швидше. І ми розуміємо, що ця угода є критично важливою для розвитку нашого стратегічного партнерства між Україною та США", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Речник наголосив, що, на думку української сторони, остаточний текст угоди має бути взаємоприйнятним та вигідним.

"Ми впевнені, що зможемо знайти формулу, за якою обидві сторони виграють від цієї співпраці", - додав Тихий.

У МЗС нагадали, що міністр фінансів України зараз перебуває у Вашингтоні, прем'єр-міністр також нещодавно був у Вашингтоні.

"Вони провели дуже конструктивні переговори з американською стороною, і вони працюють над цією угодою", - зазначив речник.

Теги: #угода_про_копалини #тихий #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 25.04.2025
МЗС України застерігає будь-які іноземні війська від участі у параді в Москві 9 травня

МЗС України застерігає будь-які іноземні війська від участі у параді в Москві 9 травня

15:42 25.04.2025
Сигнали від США про можливий вихід із мирного процесу покликані "стимулювати мирний процес" - МЗС України

Сигнали від США про можливий вихід із мирного процесу покликані "стимулювати мирний процес" - МЗС України

14:59 25.04.2025
Детальний список порушення Росією "енергетичного перемирʼя" передано всім партнерам, зокрема, США - МЗС

Детальний список порушення Росією "енергетичного перемирʼя" передано всім партнерам, зокрема, США - МЗС

22:36 24.04.2025
МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФзадля примусу її до миру

МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФзадля примусу її до миру

20:00 24.04.2025
У МЗС та дипустановах України в світі приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару РФ по Києву

У МЗС та дипустановах України в світі приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару РФ по Києву

14:52 24.04.2025
Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

21:09 23.04.2025
Сибіга про зустрічі в Лондоні: Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Трампа

Сибіга про зустрічі в Лондоні: Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Трампа

23:45 21.04.2025
Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

19:15 20.04.2025
Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

19:07 19.04.2025
Україна хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь - МЗС про "великоднє перемир'я" Путіна

Україна хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь - МЗС про "великоднє перемир'я" Путіна

ВАЖЛИВЕ

Україна працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях - МЗС

В РФ підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу - соцмережі

Подальший графік Зеленського залежатиме від розвитку ситуації - прессекретар

Вже 622 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку в Києві завершені

ОСТАННЄ

Пропозиція США щодо мирної угоди для України включає заборону на вступ до НАТО, визнання Криму російським та передачу контролю над ЗАЕС - Reuters

MSF закликає припинити безперервні та масовані обстріли в Україні

Умєров подякував Данії за фінансування партії артилерійських боєприпасів для України

У Чорному морі затримано судно за незаконне вивезення близько 5 тис. тонн українського зерна з окупованого Криму

ДБР викрило правоохоронця з Київщини, який за $15 тис. переправив військовозобов’язаного до Польщі

Кондратюк: Україно-польські ексгумаційні роботи на Тернопільщині - важливі для стратегічних відносин двох країн

Парламент Австрії ухвалив резолюцію на підтримку повернення українських дітей, яких викрала Росія - Єрмак

У полоні РФ перебуває щонайменше 30 працівників окупованої ЗАЕС та жителів Енергодара – "Енергоатом"

Мита Трампа і податкова реформа сильно загальмують зростання економіки Литви у 2026 р. - Мінекономіки

Внаслідок атаки БпЛА в Павлограді 3 людини загинули та 15 постраждали, в тому числи троє дітей - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА