Інтерфакс-Україна
Події
14:59 25.04.2025

Детальний список порушення Росією "енергетичного перемирʼя" передано всім партнерам, зокрема, США - МЗС

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Детальний список порушення Росією "енергетичного перемирʼя" передано всім партнерам, зокрема, США - МЗС

Детальний список порушення Росією так званого "енергетичного перемирʼя" Україна передала всім міжнародним організаціям і державам-партнерам, зокрема, і США, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми передавали порушення Росією так званого енергетичного перемир'я. Минулого брифінгу я повідомив, що їх біло понад 30. Детальний список цих порушень ми передавали всім міжнародним організаціям, всім державам іноземним, зокрема і державам-партнерам, і зокрема, Сполученим Штатам", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Тихий зазначив, що від української сторони офіційними каналами, а не лише через медіа, передавався список порушень.

"Що стосується їхніх реакцій - давайте запитаємо у них", - сказав Тихий.

Він додав, що йому "складно прокоментувати це "енергетичне перемирʼя", адже Росія його практично не дотримувалася".

"Ми вважаємо, що ці часткові перемир'я, припинення вогню, вони дуже, м'яко кажучи, проблематичні, саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню", - наголосив Тихий.

Теги: #тихий #мзс

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