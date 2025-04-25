Україна пропонує провести саміт у Римі в день похорону Папи Франциска – ЗМІ

Україна через дипломатичні канали звернулась до уряду Італії та європейських партнерів із проханням організувати саміт щодо мирного врегулювання в України у день похорон Папи Римського Франциска, пише La Repubblica.

"Київ пропонує саміт у форматі "Квінт", тобто за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку на церемонії прощання у Ватикані 26 квітня представлятиме колишній канцлер Олаф Шольц", - пише видання.

В самій Італії організація такої зустрічі викликає певні застереження. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виказав сумніви в проведенні такої зустрічі.

"Я сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де відбуватиметься саміт? У день похорону Трамп із сотнею кортежу... З погляду логістики це здається мені дуже складним", - сказав Таяні.

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп, який 25 квітня прилетить до Рима, може відвідати там три двосторонні зустрічі. Йдеться про розмови з президентом України Володимиром Зеленським, французьким лідером Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Також у Римі тривають обговорення можливої зустрічі Трампа з президентом Серджо Маттареллою разом із прем’єркою Джорджею Мелоні.