АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

Антимонопольний комітет України надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам лікарських засобів щодо засад їх роботи з дистриб'юторами.

Як повідомляє АМКУ на своїй сторінці в фейсбук, комітет на засіданні в четвер встановив, що зазначив, що для співпраці з виробниками/імпортерами ліків дистриб’ютори "проходять певну перевірку на відповідність критеріям відбору, які встановлюють самі виробники/імпортери".

"Такі дії можуть мати негативні наслідки для конкуренції на ринку оптової дистрибуції лікарських засобів (оскільки можуть надавати переваги певному колу суб’єктів господарювання)", - зазначає АМКУ.

Комітет застеріг виробників/імпортерів від вчинення дій, які можуть кваліфікуватися як порушення конкурентного законодавства.

Учасники фармринку зобов’язані у 20-денний строк повідомити комітет про результати розгляду.