Інтерфакс-Україна
Події
22:36 24.04.2025

МЗС України закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФзадля примусу її до миру

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У міністерстві закордонних справ України привітали зусилля Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні по документуванню злочинів, скоєних РФ проти цивільного населення та закликали міжнародне товариство посилити санкційний тиск на РФ задля примусу її до миру, повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України високо цінує зусилля Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) та Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо неупередженого та ретельного документування масових порушень прав людини, скоєних РФ на території України в ході збройної агресії", - сказано в заяві на сайті міністерства.

У відомстві зазначили, що 24 квітня оприлюднена розгорнута публікація "Масовані та безперервні атаки збройних сил Росії у квітні призводять до загибелі та поранень мирних жителів по всій території України", яка стала черговим важливим етапом документування російських воєнних злочинів.

Зазначається, що окрема увага приділена спланованому масштабному удару Росії 24 квітня по Києву та як мінімум восьми інших регіонах України.

У МЗС зазначили, що факти, що містяться в публікації УВКПЛ - це лише частина системного та цілеспрямованого терору Росії проти цивільних. Використання РФ ракет, дронів та іншого озброєння невибіркової дії в густонаселених районах міст є злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

У МЗС закликали міжнародне співтовариство до жорсткої реакції на російські обстріли, а саме посилення санкційного тиску на державу-агресора. Також прискорити постачання Україні засобів ППО для захисту цивільних громадян в українських містах і громадах.

Крім того, збільшити ресурсів міжнародних моніторингових механізмів, які документують воєнні злочини та підтримки діяльності Міжнародного кримінального суду та інших інструментів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

У МЗС підкреслили, що Україна прагне завершення війни та ще 11 березня у Джидді українська сторона погодилася на безумовне й повне 30-денне припинення вогню. Натомість Росія замість реальних кроків до миру лише посилила терор проти цивільних людей, зокрема, ударами по житлових районах українських міст.

"Це вкотре засвідчує що Росія є єдиним джерелом цієї війни та єдиною силою, яка прагне її продовження за будь-яку ціну. Закликаємо посилити тиск на Москву з метою примусу її до реальних кроків до справедливого та стійкого миру", - резюмували в МЗС.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні за період з 1 до 24 квітня 2025 року підтвердила щонайменше 848 жертв серед цивільних осіб – 151 загиблого та 697 поранених через обстріли росіянами території України. Як повідомляє пресслужба ММПЛУ у четвер, зберігається висока інтенсивність обстрілів по всій території України.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-publikaciyi-upravlinnya-verhovnogo-komisara-oon-z-prav-lyudini-pro-rosijski-obstrili-u-kvitni-2025-roku

Теги: #тиск #рф #мзс

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