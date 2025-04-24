Інтерфакс-Україна
Події
21:11 24.04.2025

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

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Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід
Фото: https://www.facebook.com/

На станції метро "Хрещатик" в Києві пасажир потрапив під поїзд, три станції "червоної" гілки М1 київського метрополітену: "Хрещатик", "Університет", та "Театральна" закриті у четвер ввечері на вхід, також закрити два пересадкові вузли, повідомив Київський метрополітен.

"На станції "Хрещатик" пасажир потрапив під поїзд. На місце події викликано всіх необхідних фахівців. Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи. Тимчасово зачинені пересадочні вузли: "Хрещатик" – "Майдан Незалежності", "Театральна" – "Золоті ворота", - сказано в повідомленні у Телеграмі.

Зазначається, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" та від станції "Арсенальна" до станції "Лісова".

Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

 

Теги: #київ #метрополітен

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