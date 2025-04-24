Інтерфакс-Україна
Події
16:46 24.04.2025

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей

1 хв читати
Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей
Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару ворога по Святошинському району Києву зросла до 9 людей, рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої дівчини 27 років, повідомляє МВС України.

"Київ. Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до 9 людей. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років", - йдеться в повідомленні МВС в телеграм-каналі.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також зазначили, що кількість постраждалих - 90 осіб. 

"Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини. Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

Теги: #жертви #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 24.04.2025
Ракету, що спричинила загибель людей під час російського удару по Києву, вироблено в КНДР – ЗМІ

Ракету, що спричинила загибель людей під час російського удару по Києву, вироблено в КНДР – ЗМІ

17:43 24.04.2025
Кількість загиблих від російського удару по Києву зросла до 12

Кількість загиблих від російського удару по Києву зросла до 12

17:17 24.04.2025
Глава МЗС Великої Британії про удари РФ по Києву: Це не дії людини миру

Глава МЗС Великої Британії про удари РФ по Києву: Це не дії людини миру

17:11 24.04.2025
Кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ по Києву зросла до 10, постраждалих - 90

Кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ по Києву зросла до 10, постраждалих - 90

17:04 24.04.2025
Президент Литви про удари РФ по Києву: Такі злочини не зупиниш солодкими словами – тільки силою

Президент Литви про удари РФ по Києву: Такі злочини не зупиниш солодкими словами – тільки силою

16:49 24.04.2025
Макрон: Не можна очікувати, що Зеленський погодиться на припинення вогню, доки Київ бомблять

Макрон: Не можна очікувати, що Зеленський погодиться на припинення вогню, доки Київ бомблять

16:36 24.04.2025
У Києві 8 загиблих та 90 постраждалих внаслідок нічних ударів РФ

У Києві 8 загиблих та 90 постраждалих внаслідок нічних ударів РФ

15:54 24.04.2025
Російський удар по Києву завдано цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі – Клименко

Російський удар по Києву завдано цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі – Клименко

15:40 24.04.2025
РФ завдала удари по Києву "в дуже невдалий час", заявив Трамп

РФ завдала удари по Києву "в дуже невдалий час", заявив Трамп

14:46 24.04.2025
Серед загиблих у Києві - брат із сестрою у віці 19 і 21 років

Серед загиблих у Києві - брат із сестрою у віці 19 і 21 років

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих від російського удару по Києву зросла до 12

Кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ по Києву зросла до 10, постраждалих - 90

РФ завдала удари по Києву "в дуже невдалий час", заявив Трамп

Україна прибрала з угоди зі США все, що було поза Конституцією, - Зеленський

У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

ОСТАННЄ

На території РФ знищено ворожий літак СУ-30СМ - ГУР

Росія вдарила по Краматорську, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу

Посольство Великої Британії та "Укрпошта" презентували спеціальну марку "Британія та Україна: 100 років партнерства"

Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

Укргазбанк частково відновив роботу своїх сервісів

Японія передала Києву мініекскаватори для швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів - мер

ДБР повідомило про підозру 8 працівникам київського СІЗО і 5 ув’язненим через смерть ув’язненого

В найближчу годину в Києві та області очікується гроза

ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка, який в розшуку

Рамафоса: Перший візит президента України до ПАР відображає наше спільне прагнення до зміцнення двосторонніх відносин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА