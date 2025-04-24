Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару ворога по Святошинському району Києву зросла до 9 людей, рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої дівчини 27 років, повідомляє МВС України.

"Київ. Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до 9 людей. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років", - йдеться в повідомленні МВС в телеграм-каналі.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також зазначили, що кількість постраждалих - 90 осіб.

"Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини. Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.