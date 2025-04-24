Інтерфакс-Україна
Події
14:32 24.04.2025

ПАР хотіла б відіграти роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ

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ПАР хотіла б відіграти роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ

ПАР готова відігравати важливу роль у забезпеченні ефективного мирного процесу між Україною та РФ, заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

"Ми, як Південна Африка, хотіли б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та Росії. І я вірю, що лідери африканського континенту, які відвідали Росію та Україну, також хотіли б відіграти цю позитивну роль", - сказав він на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Преторії в четвер.

За словами Рамафоси, важливо, щоб війні в Україні було покладено край, і ПАР хотіла б бачити угоду про припинення вогню, а потім - про повне припинення війни.

Відповідаючи на питання щодо ролі США у мирному процесі, Рамафоса висловив думку, що "Сполучені Штати, Європа і, звичайно, Африканський континент хотіли б і були б готові відігравати продуктивну роль".

"І це те, що ми, як Південна Африка, також готові робити", - додав він.

Рамафоса додав, що ПАР залучена брали участь у низці ініціатив, зокрема щодо розбудови миру, а також щодо повернення українських дітей.

"Ми займаємося цим питанням як Південна Африка, тому багато в чому ми готові відігравати важливу роль у забезпеченні ефективного мирного процесу між двома країнами", - наголосив він.

Теги: #україна #мир #рамафоса

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