Президенти ПАР та США обговорили мирний процес по Україні і домовилися зустрітися найближчим часом

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні.

"Ми обидва погодилися, що війну слід припинити якомога швидше, щоб запобігти подальшим непотрібним смертям", - написав Рамафоса в Х у четвер за підсумками зустрічі.

За його словами, сторони домовилися зустрітися найближчим часом, щоб обговорити питання відносин між США та Південною Африкою. "Ми також говорили про необхідність розвитку добрих відносин між нашими двома країнами", - додав Рамафоса.