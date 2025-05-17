Інтерфакс-Україна
Події
18:32 17.05.2025

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

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Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановані на понеділок телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, а також з представниками країн-членів НАТО.

За його словами, спершу він обговорить із Путіним питання припинення війни та торговельні відносини: "У понеділок, о 10:00 ранку (17:00 за Києвом), я буду говорити по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Темами розмови будуть припинення "кривавої бані", яка вбиває в середньому понад 5000 російських і українських солдатів щотижня, і торгівля", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

Після цього Трамп має намір поспілкуватися з Володимиром Зеленським, а згодом — разом із ним — провести переговори з представниками НАТО.

"Потім я буду говорити з президентом України Зеленським, а потім, разом з президентом Зеленським, з різними членами НАТО. Сподіваюся, що цей день буде продуктивним, відбудеться перемир'я, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться", - написав Трамп.

Весь допис Трампа набраний "капслоком".

Теги: #розмови #нато #анонс #путін #трамп #зеленський

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