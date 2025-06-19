Путін "відкритий для розмови" із Зеленським, але знову ставить під сумнів його легітимність

Владімір Путін заявив, що він відкритий для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але тільки на їх завершальному етапі.

Про це він, між іншим, сказав під час телевізійного брифінгу для іноземних медіа 18 червня в Санкт-Петербурзі, передає агентство Reuters.

"Якщо Українська держава довіряє комусь вести переговори, то, заради Бога, нехай це буде Зеленський. Це не питання. Питання в тому, хто підпише документи... Коли йдеться про серйозні питання, для нас важливо, щоб у них був не пропагандистський, а юридичний компонент", - сказав він, додавши: "Але потрібно підкреслити, що підпис повинен бути від законних органів влади, інакше, як ви розумієте, наступний прийде і викине все це в смітник. Але ви теж не можете цього робити, адже ми маємо справу з серйозними питаннями. Ось чому я не відмовляюся від цього, але потрібно ще багато працювати".

Водночас він заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною: "Новий раунд можливий після 22 червня", - сказав Путін.

Він відкинув звинувачення в тому, що РФ завдає ударів по цивільним об'єктам в Україні, як то трапилося у Києві у ніч на вівторок, заявивши, що "удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах ОПК — по заводах, які виробляють військову техніку".

Він також заявив, що "ситуація для Києва буде погіршуватися… ЗСУ укомплектовані на 47%, а штурмові підрозділи і того менше, і що далі?"

Путін знову повернувся до наративів "демілітаризації" України, заявивши, що "РФ не допустить, щоб в Україні були збройні сили, які в перспективі будуть загрожувати Росії".